Kahramanmaraş'ta heyelan: İstinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak Beyazıtlı Mahallesi'nde bir evin istinat duvarını çökertti.

HEYELAN OLUŞTU

Büyük bir gürültü ile çöken duvarın ardından okul bölgesine giden yolda da heyelan meydana geldi.

'YOL KAPANSIN' TALEBİ

Bölgeye giden polis ekipleri, olay yerini şeritle kapattılar. Mahalle sakinleri, çocuklarını okula götürdükleri bölgedeki yolun yapılmasını talep ettiler.

İstinat duvarı çöken ailenin, uzun süreden beri il dışında olduğu öğrenildi.