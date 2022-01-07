Kahramanmaraş'ta heyelan: İstinat duvarı çöktü
Dulkadiroğlu ilçesinde başlayan sağanağın ardından istinat duvarı çöktü. Ardından ise okul yolunda yaşanan heyelan korku yaşattı.
KAHRAMANMARAŞ 07.01.2022, 17:32
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sabah saatleri itibarıyla etkili olan sağanak Beyazıtlı Mahallesi'nde bir evin istinat duvarını çökertti.
HEYELAN OLUŞTU
Büyük bir gürültü ile çöken duvarın ardından okul bölgesine giden yolda da heyelan meydana geldi.
'YOL KAPANSIN' TALEBİ
Bölgeye giden polis ekipleri, olay yerini şeritle kapattılar. Mahalle sakinleri, çocuklarını okula götürdükleri bölgedeki yolun yapılmasını talep ettiler.
İstinat duvarı çöken ailenin, uzun süreden beri il dışında olduğu öğrenildi.
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