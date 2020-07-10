Kahramanmaraş'ta Hılltown Coffee Club açıldı!

Gazeteci Yener Atlı ve eşi Serap Atlı Kahramanmaraş’a yeni konseptte mevcut cafelerin dışında bir kafe açarak hem ailelerin hem de hayvan dostlarının rahatlıkla vakit geçirebileceği bir mekân tasarladılar.



Hem havası hem de zengin menüsüyle damaklarda iz bırakacak olan Hilltown Coffee Club içinizi ferahlatacak konumu ile de Aslanbey Parkı üstü, Kuzey Çevre Yolunda hizmete açıldı.



Gazetesci Yener Atlı'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları mekanın çok şık ve ferahlatıcı bir yer olduğun söylediler.





Gazeteci Yener Atlı, kafe'nin tasarımlarını mimar olan kızının yaptığını söyleyerek kafelerinin butik halde şirin ve güzel olduğunu dile getirerek Kahramanmaraşlıları buraya beklediğini söyledi.



İşletme sahibi Serap Atlı ise Hılltown Coffee Club hakkında şu bilgileri verdi.

