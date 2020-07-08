Kahramanmaraş'ta hint keneviri operasyonu!

Çağlayancerit İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı araştırmada, B.B. (64) isimli bir şahsı takibe aldı. Şahsın bahçesinde ekili vaziyette 260 kök hint keneviri ve kurutulmuş 11 kök hint keneviri ele geçirildi.



İstiklal Mahallesi Karafires küme evleri mevkiinde ele geçirilen hint kenevirlerine el konuldu.



Şüpheli şahsın Emniyet Amirliğinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.