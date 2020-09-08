Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 10 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından il merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili araştırma yapıldı.

Meydana gelen olay yerlerinde delil incelemesi yapan polis ekipleri, bir yandan da olayın meydana geldigi bölgeyi kapsayan kamera araştırması ve eşkale uygun şahıslar üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonrası harekete geçen polis, çok sayıda adrese operasyon yaptı.

10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Farklı tarihlerde gece yarısı iki ayrı ikametten yüklü miktar para ve cep telefonu çalan aynı zamanda farklı bölgeden 2 adet motosiklet çalan A.G.(17), farklı tarihlerde bir araçtan ve bir işyerinden cep telefonu çalan Ozan K. (26), düz kontak yapılarak çalınan otomobil içinde alınan Eyüp P. (25) ve Serdar F. (19), Motosiklet çalan Ahmet M.(21) ve Mustafa E. (21), gece yarısı bir işyerinden para ve malzeme çalan Ş.A.(17), işyerinden elektrik malzemesi çalan Muhammed E.(26), kapısını zorladığı marketten çok sayıda sigara ve para çalan İbiş Y.(59) yakalandı. Yakalanan 10 kişinin suç kayıtları olduğu da öğrenildi.

Yapılan operasyonda 1 adet çalıntı ototomobil, 6 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, bir miktar para, çalıntı elektrik malzemeleri ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi