Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan faili meçhul olaylara yönelik yapılan planlı ve takipli çalışmalar sonucunda; Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı, Dumlupınar, Karacaoğlan, Pirireis ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların M.A.(36), E.K.(59), A.D. (58). ve M.K. (18) olduğunu tespit eden ekiplerimiz eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Çalınan oto, motosiklet ve çeşitli ev araç-gereçleri sahiplerine teslim edilmiştir. Hırsızlık şüphelisi şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir.