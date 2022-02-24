Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi çaldığı malzemeleri satmak isterken yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Göksun'un kırsal Çardak Mahallesi'nde bulunan bir ikametten hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri yaptıkları çalışmada kaynak makinesi ve motorlu ağaç testeresi çalan şüphelinin Y.M. (24) olduğunu belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi, çalıntı malzemeleri Elbistan ilçesinde satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, çalınan malzemeleri sahibi S.D'ye teslim etti.