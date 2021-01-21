Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yıkılma kararı alınan bir okulda 2 kişiyi gördü.

Ekipleri fark ederek bölgeden kaçan şüphelilerden E.E, çalınan malzemelerle Egemenlik Mahallesi'nde gizlendiği bir inşaatta yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, kaçan diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.