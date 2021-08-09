Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi Gaziantep'te yakalandı

Kahramanmaraş'ta girdikleri zincir marketlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 16:12 09.08.2021, 16:29
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi Gaziantep'te yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve Göksun ilçesinde zincir marketlerden çeşitli elektronik eşyaların çalınması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüpheli D.Ş. (36) ile N.Y'nin (45) Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulundukları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen operasyonla Kömürler mevkisinde çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Başkası adına düzenledikleri kimliklerle yakalanan zanlılar, getirildikleri Kahramanmaraş'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin, 70 ilde farklı tarihlerde çeşitli hırsızlık olaylarının da faili olarak arandığı öğrenildi.

#Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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