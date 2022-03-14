Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 16:57 14.03.2022, 18:23
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kılılı Mahallesi'nde çiftçilerin kablo, boru ve trafolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede önlem alan ekipler, Y.I. (27) ve R.K'yi (29) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bir miktar kablo ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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