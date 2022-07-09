Kahramanmaraş'ta hızını alamayan otomobil yıktı geçti
Kahramanmaraş’ta sürücü, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle önce kaldırıma, sonra elektrik direğine, son olarak bir evin duvarına çarparak ancak durabildi.
KAHRAMANMARAŞ 09.07.2022, 15:46
Edinilen bilgiye göre, A.I yönetimindeki 46 AAB 471 plakalı otomobiliyle Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Caddesi üzerinden Pınarbaşı Mahallesi’ne seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, sonra elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil çıkarılan sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı E.T kazayı hafif yaralı atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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