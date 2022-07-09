Kahramanmaraş'ta hızını alamayan otomobil yıktı geçti 

Edinilen bilgiye göre, A.I yönetimindeki 46 AAB 471 plakalı otomobiliyle Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Caddesi üzerinden Pınarbaşı Mahallesi’ne seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, sonra elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil çıkarılan sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı E.T kazayı hafif yaralı atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.