Kahramanmaraş'ta hurdalıkların toplandığı alanda yangın!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hurdalıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 23:24 09.03.2021, 23:26
Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi'nde geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla toplanan hurdalıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonrası hurdalık eşyaların büyük bölümü yandı.
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