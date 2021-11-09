Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi Suriyelilere tekerlekli sandalye yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Beyaz Eller Yardımlaşma Derneğince sağlanan tekerlekli sandalyeler, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyelilere teslim edildi.

Proje koordinatörü Yamin Hacı, AA muhabirine, savaş mağdurlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Savaş nedeniyle sıkıntı çeken ailelerin yaralarını sarmak amacıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Hacı, "Kahramanmaraş'ta bin aileye gıda ve temizlik kolisi dağıttık. Geçici Barınma Merkezi'nde 25 tekerlekli sandalye dağıtımı oldu ve bunlardan 8'i motorlu. Dağıtımlarımızı Kahramanmaraş Valiliği ve arkadaşlarımızın belirlediği listeye göre yaptık." dedi.

Filistin'den Türkiye'ye yardım faaliyetlerine katılmak için gelen Muhammed Haskiye de çalışmalara gönüllü katıldığını belirterek, "Suriyeli kardeşlerimize yardım etmek bizi çok mutlu ediyor. Yardımlar için bu yıl 5 kez Türkiye'ye geldim. Onlar önceden bize yardım ettiler, şimdi biz yardım ediyoruz." diye konuştu.

Suriyeli Hüseyin Bekkur ise yardımdan dolayı dernek yetkililerine teşekkür ederek, artık daha rahat hareket edebileceğini dile getirdi.