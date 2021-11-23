Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 09:23 23.11.2021, 09:31
Yangın, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Yabancı uyruklu Hüseyin Elisa'nın kiracı olarak yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar söndürmeye çalıştığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ile evdeki eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.
Akçakoyunlu Mahalle Muhtarı Atila Kebapçı'nın girişimleriyle yardım sonrası evsiz kalan yabancı uyruklu 4'ü çocuklu aile, belirlenen bir ikamete yerleştirildi.
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