Kahramanmaraş'ta iki grup arasında kavga!
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2020, 12:59 12.06.2020, 19:52
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Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraftaki kişi bu sırada çevrede bulunan iki kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili tarafların ifadesinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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