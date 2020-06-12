Kahramanmaraş'ta iki grup arasında kavga!

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine karşı taraftaki kişi bu sırada çevrede bulunan iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili tarafların ifadesinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.