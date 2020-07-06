Kahramanmaraş'ta iki grup arasında silah ve bıçaklar çekildi! Ölü ve yaralılar var

Elbistan ilçesinin kırsal Karaelbistan Mahallesi’nde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen taraflar arasında çıkan kavganın büyümesi ile silah ve bıçak kullanıldı. Olayda, Ahmet Ş.(24), S.Ş. (64), A.Ş. (27) ve M.Ş. (21), İ.Ş. ve Ş.Ş. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan S.Ş. ile M.Ş. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise Elbistan Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.



Jandarma ve polis ekipleri olayın yaşandığı mahalle ve Elbistan Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın zanlısı D.Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK