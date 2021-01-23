Kahramanmaraş'ta iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı!

İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopalarla birbirine saldıran 4 kişi, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Kavgayı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ayırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgaya karışan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldığı öğrenildi.