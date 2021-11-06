Kahramanmaraş'ta iki haftada 21 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polisin son iki haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 20 şüpheliyi 21 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 06.11.2021, 10:43 06.11.2021, 11:19
Kahramanmaraş'ta iki haftada 21 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Polis ekipleri huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 3 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı. Toplamda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 21 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 21 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı. Ayrıca park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 7 şahsın üzerinde taşınması yasak bıçak ele geçirildi. Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.

#Kahramanmaraş #silah #operasyon
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