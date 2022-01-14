Kahramanmaraş'ta iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince iki haftada 3 kilo 127 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 21:10
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-14 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 16 gram metamfetamin, 73 gram bonzai, 38 gram esrar, 434 uyuşturucu hap, 11 kök kenevir, 3 hassas terazi, 1 tabanca ile uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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