Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

M.Y. (43) yönetimindeki 38 LS 979 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun 19. kilometresinde F.K. idaresindeki 06 DE 1630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü M.Y ile otomobillerde bulunan S.Y. (42), R.K. (31) ve H.K. (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.