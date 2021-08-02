Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 09:31
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Burak Gündüz (31) idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil ile Durdu Mehmet Yıldız'ın kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobil, Ekinözü yolu Taşburun Mahallesi çıkışında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve beraberlerindeki E.B. (19), Y.T. (47), M.G. (28) ile Ü.T. (22) yaralandı.

Yaralılar Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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