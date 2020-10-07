Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 otomobil çarpıştıktan sonra sulama kanalına düştü, 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 17:48 07.10.2020, 19:35
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Haydar Kale yönetimindeki 34 BZ 5588 plakalı otomobil, Elbistan-Darende kara yolu Eldelek yol ayrımında, Durmuş Öksüz idaresindeki 80 EH 895 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç da sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücüler ile Habibe Habibe Öksüz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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