Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 09:03
B.D. idaresindeki 46 PC 228 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 46 LY 014 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'ndeki bulunan kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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