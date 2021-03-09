Kahramanmaraş'ta İlçe Başkanının Babasına silahlı saldırı!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ali İhsan Etli’nin babası Mehmet İhsan Etli uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 16. sokakta bir iş yeri önünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet İhsan Etli iş yeri önünde bulunan aracına yöneldiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aldığı kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekipleri yaptığı incelemede Mehmet İhsan Etli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren zanlı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Silahlı saldıraya uğrayan Mehmet İhsan Etli’nin Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ali İhsan Etli’nin babası olduğu öğrenildi.
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