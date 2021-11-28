Kahramanmaraş'ta ilginç olay!
Taşıdığı yükü sürücünün hayatını kurtardı Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlanmaktan taşıdığı yükü kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 28.11.2021, 14:37 28.11.2021, 14:54
Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlanmaktan taşıdığı yükü kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 46 FC 766 plakalı briket yüklü otomobiliyle Ahir Dağı yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil 1000 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan taşıdığı briket yükü sayesinde toprak zemine saplanmasıyla kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şaha kalkan otomobil, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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