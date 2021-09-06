Kahramanmaraş'ta ilk ders zili çaldı! Yüz yüze eğitim başladı

Yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Kovid-19 nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak alındığı okullara, veliler de tedbirler kapsamında bahçe kapısından ayrıldı.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte Kovid-19 önlemleriyle sınıflarına alınan öğrenciler, derse başladı.