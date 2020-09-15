Kahramanmaraş'ta ilk ‘Okulum Temiz’ belgesi Necip Fazıl Kısakürek İlkokuluna verildi

Okulların, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliği ve güvenirliliği kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İlkokulun'a ''Okulum Temiz Belgesi'' verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz çalışmaların il genelinde devam ettiğini söyledi.