Kahramanmaraş'ta ilk ‘Okulum Temiz’ belgesi Necip Fazıl Kısakürek İlkokuluna verildi
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, eğitim öğretim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir ve tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programı başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.09.2020, 18:46 15.09.2020, 20:02
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Okulların, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliği ve güvenirliliği kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İlkokulun'a ''Okulum Temiz Belgesi'' verildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz çalışmaların il genelinde devam ettiğini söyledi.
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