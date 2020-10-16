Kahramanmaraş'ta ilk ve tek araştırma Merkezi SAMER, 1 Yılda 50 Kitap Yayımladı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER)’in kuruluşunun birinci yılında 50 Kitap Yayımladı.
KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kendi alanında Türkiye’de bir ilk olarak Hz. Peygamber’in tüm yönleriyle doğru anlaşılıp anlatılabilmesine yönelik akademik çalışmalar yapmak amacıyla 2018 yılında kuruldu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER)’in kuruluşunun birinci yılında 50 Kitap Yayımladı.
Editörlüğünü Doç. Dr. Feyza Betül Köse’nin yayın koordinatörlüğünü ise Arş. Gör. Asım Sarıkaya yürüttüğü SAMER Yayınları sadece kitap yayımı ile sınırlı kalmayarak çeşitli projeleri de yürürlüğe koyuyor.
SAMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Feyza Betül Köse yapılan çalışmaları Aksu Haber’e değerlendirdi.
Ayrıca köse SAMER Yayınlarının, ülkemizde İslamî ilimlerde açık erişimli yayım yapan tek e-kitap yayınevi olduğunu söyledi.
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