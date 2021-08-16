Kahramanmaraş'ta ineğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoldaki ineğe çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:45
Durdu G. yönetimindeki 80 ABZ 768 plakalı otomobilin önüne Çokak Mahallesi Kesik mevkisinde inek çıktı.
İneğe çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil devrildi. İneğin telef olduğu kazada, sürücü ve araçta bulunan N.G yaralandı.
Ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durdu G. kurtarılamadı.
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