Kahramanmaraş'ta ingilizce öğretmeni evini dersliğe çevirdi!

Kahramanmaraş'ta görev yapan İngilizce öğretmeni Muhterem Sidan, salgın sürecinde öğrencilerin derslerinden kopmayarak yabancı dili sevmesi için evinin bir odasını çeşitli materyallerle süsleyerek dersliğe çevirdi.

KAHRAMANMARAŞ 13.01.2021, 17:53 13.01.2021, 19:03
Kahramanmaraş'ta ingilizce öğretmeni evini dersliğe çevirdi!
Kahramanmaraş'ta ingilizce öğretmeni evini dersliğe çevirdi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan Muhterem Sidan, dersliğe çevirdiği evinden yaptığı canlı video dersleriyle öğrencilerinin derslerinden kopmayarak yabancı dili sevmelerini sağlıyor.

Sosyal medyada açtığı kanal üzerinden öğrencilerine derslerini anlatan Sidan, kimi zaman cadı kılığına giriyor kimi zaman ise kuklalarla konuları anlatıyor.

Yunus Emre Ortaokulunda görev yapan Sidan, canlı derslerin yanında öğrencilerine daha faydalı olabilmek ve kalıcı içerikler üretmek amacıyla kendisine sosyal medya üzerinden kanal açtı.

Öğrencilerine dersleri daha iyi anlatabilmek adına oluşturduğu köşelere "Story Time, Game Time" gibi isimler veren Sidan, dersleri eğlenceli hale getirmeyi ve bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlıyor.

"Mutiş Teacher" ismini verdiği kanalında ilk önce sadece kendi öğrencilerine ulaşmayı amaçlayan Sidan, Türkiye genelinde birçok öğrencinin kendisini takip etmesi ve teşekkür mesajları göndermesiyle büyük bir kitleye ulaştı.

Mesleğinde 13'üncü yılına giren Sidan, yabancı dilin biraz istek ve sevgi gerektirdiğini, öğrencilerinin dikkatini çekmek, dersleri de eğlenceli hale getirmek için böyle bir yöntem uyguladığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün programları çerçevesinde yaptığı canlı derslerin yanında ek olarak bütün konuları kurduğu kanalında üniteler halinde anlattığını aktaran Sidan, şunları kaydetti:
"Öğrencilere faydalı olmak, bu dersi sevdirebilmek için neler yapabilirim diye düşündüm. Odaya bir 'Story Time' köşesi oluşturdum. O köşede cadı kılığına girerek, masalcı cadı karakterini oluşturdum. İngilizce masallar anlatmaya başladım. Beraberinde bir de oyun köşesi oluşturalım dedik ve 'Game Time' köşemizi de kurduk. Orada ise evin içinde İngilizce kelimeleri öğrenebilmeleri ve eğlenebilmeleri için bazı oyunlar tasarladım. Bu süreçte bazı öğretmen arkadaşlarımdan da destek aldım."
- "Birçok ilden öğrencilerim var"
Sidan, salgın sürecinde ne kadar çok çocuğa ulaşırsa mutluluğunun da o kadar arttığını vurguladı.
Mesleğini ve çocukları çok sevdiğini anlatan Sidan, "Böyle bir zamanda öğrencilerinize faydalı olmak istiyorsanız fedakarlık yapmanız gerekiyor. Benim sabaha karşı yattığım çok fazla oluyor. Çünkü geceleri geç saatlere kadar sunumlar hazırlıyorum ve her şeyin en iyi şekilde olmasını istiyorum." diye konuştu.
- "Öğretmenlik fedakarlık işidir"
Yaptığı faaliyetleri sosyal medya üzerinden öğretmenler ile de paylaştığını ifade eden Sidan, kendi çocuğuna da zaman ayırmak için sunumları ve çalışmalarını gece yaptığını aktardı.
Sidan, dersleri genelde çocuğun uyku saatinde ya da sabah erken saatlerde hazırladığını belirterek, "Öğretmenlik fedakarlık işidir. Bizim bu süreçte öğrencilerimize faydalı olmamız ve onları hastalıkla korkutmamamız gerekiyor. Meslektaşlarıma tavsiyem öğretmenlerin her durumda öğrencilerinin hayatlarını ve hayallerini diri tutması gerekir." ifadelerini kullandı.

- Sosyal medyada açtığı kanal üzerinden öğrencilerine derslerini anlatan Sidan, kimi zaman cadı kılığına giriyor kimi zaman ise kuklalarla konuları anlatıyor
 

- Muhterem Sidan:
- "Öğretmenlik fedakarlık işidir. Benim sabaha karşı yattığım çok fazla oluyor. Çünkü geceleri geç saatlere kadar sunumlar hazırlıyorum ve her şeyin en iyi şekilde olmasını istiyorum"
- "İlk başladığımda hedefim sadece kendi öğrencilerime ulaşmaktı. Sonradan Batman'dan, Diyarbakır'dan, Tekirdağ'dan öğrencilerim oldu"

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber #Muhterem Sidan #İngilizce öğretmeni Muhterem Sidan
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