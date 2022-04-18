Kahramanmaraş'ta inme geçiren hasta tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Kent merkezinde yaşayan Harun, bir süre önce evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilk olarak özel hastaneye götürülen Harun, burada yapılan incelemenin ardından inme geçirdiği anlaşılarak KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil olarak anjiyo işlemine alınan ve 3 saatlik süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Harun, rahat hareket edebilme ve yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hatice Harun, tedavisinin ardından yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ameliyattan sonra iyi olduğunu dile getiren Harun, şunları kaydetti:

"Daha önce devamlı olarak sol kolumda uyuşukluk oluyordu. Bir anda bilinç kaybı yaşadım, ne yaptığımı bilemedim. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneden buraya sevk edildim. Sedyeyle getirildim. Yoğun bakımda uyandığımda hiç bir yerimde bir tutukluk yok. Ameliyattan önce başımda ağrı vardı, sık başım ağrıyordu, kalkacağım zaman başım ağrıyordu. 2-3 aydan beri böyleydi. Ameliyattan sonra iyi oldum, Hafif şikayetim var ama önceki gibi değil."

Annesine ameliyatının ardından refakat eden Sultan Okur da annesinin ameliyattan önce sürekli şikayetinin olduğunu ve annesinin artık şikayetlerinin kalmadığını belirtti.

KSÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ise hastanın hastaneye felç geçirmiş bir şekilde geldiğini söyledi.

Hastanın 2-3 saatlik süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Gökçe, şöyle konuştu:

"Hasta geldiğinde, sol şah damarından beyninin içine kadar pıhtı mevcuttu. Yaklaşık 3 saatlik anjiyo işlemiyle pıhtıları temizledik, damarları açtık. Hasta 2-3 gün içerisinde düzeldi, toplandı. Kendisi şimdi hareket ediyor, yürüyor. Burada en önemli mesaj aslında şu, bir kişi inme geçirdi, hemen inme merkezi olan yere gitmesi gerekiyor. Çünkü bu inme ağrısız bir hastalık. Kalp krizi gibi değil. Kalp krizinde hasta ağrılı olduğu için hemen hastaneye koşuyor ama inme öyle olmadığı için oyalanıyorlar. Biraz sonra gideriz, düzelir falan diye bekliyor. Beklememek lazım. Aniden gelmek gerekiyor."