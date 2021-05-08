Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2021, 15:55
Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva yapan Yunus Karadoğan (48), yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Düşme sonucu ağır yalanan işçi, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Yunus Karadoğan hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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