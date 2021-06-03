Kahramanmaraş'ta insanlık dışı hayvan cinayeti!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı Mahallesi'nde duyanları kahreden bir olay meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde bulunan köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayakları kesildikten sonra ağaca asıldığı öğrenildi.

Köpeğin acı durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye giderek inceleme yaptı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ekiplerin, köpeği öldüren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan, yavru köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.