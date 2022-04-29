Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı yasaklandı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Valilik oluru ile insansız hava araçlarının uçuşlarına yasak getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2022, 17:06
Kahramanmaraş İl Emnyet Müdürlüğü her türlü insansız hava aracının uçuşlarının 30 Nisan Cumartesi gününden 02 Mayıs Pazartesi gününe kadar yasaklandığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 00.01’den 02 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 00.01’e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş İl Geneli Mülki İdare Sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması Valilik Olur’u ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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