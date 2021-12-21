Kahramanmaraş'ta insansız hava araçlarına uçuş yasağı getirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: ''24 Aralık 2021 Cuma günü saat 00.01’ den 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş İl Geneli Mülki İdare Sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, her çeşit insansız hava aracının uçurulması 20.12.2021 tarihli Valilik Olur’u ile yasaklanmıştır.'' Denildi.