Kahramanmaraş'ta internetten spor ayakkabı sipariş eden kişiye öyle bir şey geldi ki...
Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden spor ayakkabısı sipariş eden kişiye kundura gönderen firma ortadan kaybolunca, vatandaş Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Hakan Barış Bozkurt, internet üzerinden iki adet spor ayakkabısı siparişi verdi. Bir hafta sonra kargo ile siparişi elinde ulaştığında ise 2 adet kundura ile karşılaştı.
Bozkurt firmayla iletişime geçmek istediğinde ise sosyal medya üzerinden sayfanın bütün gönderilerinin kaybolduğunu, sayfa adının ise değiştirildiğini fark etti. Mesajlarına’ da dönüş alamayan Bozkurt, İl Tüketici Hakem Heyetine şikayet de bulundu.
Bozkurt firmanın ilk başta, ''Merhaba efendim nasıl yardımcı olabiliriz'' dediğini ancak yanlış ayakkabı gönderdiniz denildiğinde ise tamamıyla iletişimi kestiğini söyledi.
Ayakkabılara 200 lira ödeme yapan Bozkurt, mağduriyetinin giderilmesi için Tüketici Hakem Heyetinden sonuç bekliyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi ise vatandaşların internet üzerinden yapacakları alışverişlerde, firmaların güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Tanrıverdi, bu tür mağduriyet yaşayan kişilerin, sayfa veya siteleri Ticaret İl Müdürlüklerine şikayet etmelerini isteyerek, "Tüketici hukukuna aykırı davranışların ciddi parasal cezaları var. Gerekirse bu siteler kapatılır ve başkalarının mağdur edilmesinin önüne geçilir" diye konuştu.
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