Kahramanmaraş'ta intihar girişimi! Eşi boşanmak isteyince intihara kalkıştı

Olay, Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. K., 5 yıllık eşi Hatice K.'dan boşanmak için dava açtı.

Eşinden boşanmak istemeyen ve bunalıma giren Hatice K., ise inşaat halindeki apartmanın 8.katına çıkarak intihar etmek istedi. Kadının aşağı sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kadının aşağıya atlama ihtimaline karşın olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polis ekipleri de kadını bulunduğu yerden indirmek için uzun uğraş verirken psikoloğ yardımıyla 1 saatlik uğraşın sonunda Hatice K. ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Genç kadın olay yerinde bekletilen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.



