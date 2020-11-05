Kahramanmaraş'ta iplik balyasının altında kalan şoför hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına iplik getiren Mustafa Uçar (61), balyaların depoya indirilmesi için tırın dorse kapağını açtı.

Bu sırada yuvarlanan balyalardan birinin altında kalarak ağır yaralanan Uçar, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçar'ın iplik balyası altında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Uçar'ın dorsenin kapağını açması, balyanın üzerine yuvarlanması ve bir işçinin iplik balyasını kaldırarak çevredekilerden yardım istemesi yer alıyor.