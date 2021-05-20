Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2021, 13:24 20.05.2021, 18:40
Alınan bilgiye göre, merkez Durkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'ndaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü.
İş yerinde hasar meydana geldi.
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