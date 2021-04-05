Kahramanmaraş'ta iş yerinde yangın

Şehit Evliya Mahallesi'nde atık toplama merkezi olarak faaliyet gösteren 2 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken iş yerinin bitişiğindeki binalar tahliye edildi.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.