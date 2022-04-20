Kahramanmaraş'ta iş yerini basıp ortalığı savaş haline getirdiler!
Her şeyi kırıp döktüler o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrada hiç bir şey olmamış gibi arabalarına binip gittiler.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2022, 15:22 20.04.2022, 17:50
İş yerini basıp ortalığı savaş haline getirdiler! Şehir zorbaları güvenlik kamerasına işte böyle yakalandı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iddiaya göre yeni taktırdığı telefon ekranında sorun oluşması nedeniyle telefoncudan parasını geri isteyen bir şahıs, olumsuz yanıt alınca akşam saatlerinden yanında getirdiği yaklaşık 10 arkadaşıyla telefoncu dükkânını bastı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, darabayı kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişiler ortalığı dağıtarak eşyaları kullanılmaz hale getirdikleri görülüyor.
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