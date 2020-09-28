Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan araç bant yollarına çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nde vardiya değişimi yapan işçileri taşıyan aracın kontrolden çıkarak bant yolları şase demirine çarpması sonucu 1 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Birer’in (41) kullandığı araç freninin boşalması sonucunda kontrolden çıkarak, kömür sahasındaki bant yolları şasesine çarptı.



Kazada, bant yolu demirine sıkışan işçilerden Mehmet Kebeli olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte işçiler Adem Arslan, Menderes Kaya, Kenan Demir ile isimleri öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı.



Yaralılar iş yeri ve ambulansı ve 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan ve Afşin Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.