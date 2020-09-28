Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan araç bant yollarına çarptı: 1 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nde vardiya işçilerini taşıyan ünimog aracın bant yolları şase demirine  çarpması sonucu 1 işçi öldü 7 işçi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.09.2020, 18:30 28.09.2020, 21:12
448

Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nde vardiya değişimi yapan işçileri taşıyan aracın kontrolden çıkarak bant yolları şase demirine çarpması sonucu 1 işçi olay yerinde hayatını kaybederken 7 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesut Birer’in (41) kullandığı araç  freninin boşalması sonucunda kontrolden çıkarak, kömür sahasındaki bant yolları şasesine çarptı.


Kazada, bant yolu demirine sıkışan işçilerden Mehmet Kebeli olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte işçiler Adem Arslan, Menderes Kaya, Kenan Demir ile isimleri öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı.


Yaralılar iş yeri ve ambulansı ve 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan ve Afşin Devlet Hastaneleri’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Kahramanmaraş #trafik kazası #ölü yaralı #Aksu Haber #aksu tv haber #Elbistan
Yorumlar (0)
35°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 04:59
Güneş 06:19
Öğle 12:28
İkindi 15:49
Akşam 18:26
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0