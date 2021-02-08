Kahramanmaraş'ta "İstiklal İlham Verir" konferansı düzenlendi

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan araştırmacı-tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Kahramanmaraş'ın destansı kurtuluş mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde stratejik bir öneminin olduğuna işaret eden Gündüz, "Kahramanmaraş Türkiye'nin en stratejik illerinden birisidir." dedi.

Gündüz, Kahramanmaraş'ta verilen mücadelenin Anadolu'ya örnek olduğunu dile getirerek, "Şehir mücadelesi için ruh lazım. Çünkü şehir mücadelesi çok zordur. Tahribatla da sonuçlanabilir." diye konuştu.

Konferansa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kamu kurumlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.