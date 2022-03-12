Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılı anma programı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ömer Fıstıkçıoğlu, “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” konulu açılış konuşması yaptı.

Mehmet Akif Ersoy adlı sinevizyon gösterimi ile devam eden programda, okul öğrencilerinden Rabia Kızıltepe, “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini okudu.

Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Şehitlere Sesleniş” müzikali ve İstiklal Marşı Oratoryosu ile devam eden programda, öğrenci korosu “Zalimi Alkışlayamam” adlı şiir okudu.

Program, Okul Müdür Vekili Ömer Fıstıkçıoğlu ve ekibinin “Kurtuluş Destanı” adlı zeybek gösteri ile sona erdi.