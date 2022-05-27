Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, tatbikat esnasında çıkan yangında yaşlı kadın ve kızını kurtardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Pazarcık Hükümet Konağı bahçesinde yangın ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki kapalı çarşıdan dumanlar yükseldiğini gören ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye gitti.

Kuyumcu atölyesindeki yangına müdahale eden ekipler, üst katta mahsur kalan 70 yaşlarındaki yaşlı kadın ve kızını itfaiye sepetiyle tahliye etti.