Kahramanmaraş'ta izin belgesi alma telaşı devam ediyor!
Koronavirüs vakalarına yönelik uygulanan tam kapanmanın 4.gününde de vatandaşlar, izin belgesi almanın telaşında.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 16:28 03.05.2021, 18:46
29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçiler, muaf kalabilmek için sabahın erken saatlerinde ziraat odasına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.
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