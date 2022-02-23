Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 17:30
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir höyükte kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.
Bölgede 20 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde kazı yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli T.Ş. ve D.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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