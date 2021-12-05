Kahramanmaraş'ta jandarma, alkol denetimi yaptı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kuralları ve uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla “Alkol Denetimi” faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timlerinin alkol denetimi sonucunda, 45 araç kontrol edilerek, 2 araca 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.