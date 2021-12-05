Kahramanmaraş'ta jandarma, alkol denetimi yaptı
Kahramanmaraş'ta Jandarma Trafik Timleri Dulkadiroğlu ilçesinde yedi kuyular yolu balata soğutma noktasında araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yaptı. Jandarma Trafik Timleri 45 arac sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde iki şahsa alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 10:48
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kuralları ve uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla “Alkol Denetimi” faaliyeti icra edildi.
Jandarma Trafik Timlerinin alkol denetimi sonucunda, 45 araç kontrol edilerek, 2 araca 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.
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