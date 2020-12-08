Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı!

Ekipler, Kahramanmaraş’ta bir ilk olan, vatandaşlara uyarılarda bulunan Drone ile maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişileri tespit ederek gerekli uyarı ve idari para cezası uyguladı.

Jandarma ekipleri Pazar yerine uzak bir mesafede konuşlanarak, Pazar yeri civarına gönderdikleri Drone ile kurallara uymayan vatandaşları tespit edip, telsiz aracılığıyla da vatandaşların içerisinde bulunan ekiplere talimatları vererek, gerekli işlemler yapıldı.