Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri sağlıkçılara çiçek dağıttı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Türkoğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek acil serviste görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine çiçek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden ekipler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda onların yanında olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanları da jandarma ekiplerine teşekkür etti.