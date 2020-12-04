Kahramanmaraş'ta jandarma engelli çocukları ziyaret etti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipler, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle Onikişubat İlçesinde bulunan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada çocuklarla sohbet eden jandarma, onlara Boyama Kitabı, Maske gibi çeşitli hediyeler dağıttı.

Üzerinde Jandarma amblemi olan pasta kesilerek ise çocuklarla birlikte kesildi.

Engelli çocuklar ise ziyaretle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.